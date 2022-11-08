В сыктывкарском Кочпоне осветили частный сектор

Управление ЖКХ отчиталось, что всего рабочие установили 162 светильника, а общая протяженность новенькой сети оказалась больше пяти километров

Мэрия заказала подрядчикам работы по освещению нескольких улиц в сыктывкарском Кочпоне. Специалистам пришлось поработать на пяти улицах и нескольких проездах между кварталами.

Напомним также, что недавно в Сыктывкарском городском округе установили новую спортплощадку прямо посреди песка и деревьев. "Тренажерный комплекс" состоит всего из пяти элементов без навеса, а местные жители обрушили на мэрия шквал негодования.