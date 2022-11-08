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В сыктывкарском Кочпоне осветили частный сектор

В сыктывкарском Кочпоне осветили частный секторФото администрации Сыктывкара

Мэрия заказала подрядчикам работы по освещению нескольких улиц в сыктывкарском Кочпоне. Специалистам пришлось поработать на пяти улицах и нескольких проездах между кварталами. 

Управление ЖКХ отчиталось, что всего рабочие установили 162 светильника, а общая протяженность новенькой сети оказалась больше пяти километров 

Напомним также, что недавно в Сыктывкарском городском округе установили новую спортплощадку прямо посреди песка и деревьев. "Тренажерный комплекс" состоит всего из пяти элементов без навеса, а местные жители обрушили на мэрия шквал негодования.

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