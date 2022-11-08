В Сыктывкаре установили пять тренажеров посреди голой земли и деревьев

В поселке Выльтыдор Сыктывкарского городского округа установили новую спортплощадку на открытом воздухе. Посреди песка и деревьев появились пять конструкций без навеса. Жителям поселка не понравился такой подарок от администрации и они высказали свое негодование в соцсетях.

Спортплощадка появилась в начале ноября. Ее поставили почти впритык к деревьям. На голой земле установили пять тренажеров: в комплекс вошли инструменты для проработки групп мышц рук, ног, спины и пресса. О выполненной работе отчитались чиновники у себя в соцсетях.

Председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева написала: “Еще один наказ выполнен!”

Ранее, она писала, что у спортплощадки будет комфортное покрытие.

Жители Выльтыдора возмущены такой спортплощадкой. По их мнению, она неудобная: не защищает от ветра, дождя и снега. Также на этой площадке нет никакого покрытия. Рабочие просто установили в песок спортивные тренажеры.

“Это жесть. Такое отношение только подтверждает тот факт, что властям все равно на народ”, — написала в соцсетях сыктывкарка.