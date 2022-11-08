Проект нового жилого квартала возле "Макси" находится на согласовании в мэрии Сыктывкара

Проект нового жилого комплекса напротив ТРЦ “Макси” находится на согласовании у администрации Сыктывкара. Об этом журналисту “Про Города” рассказали в компании “Макси Девелопмент”.
Напомним, в Сыктывкаре хотят построить новый жилой комплекс около ТРЦ “Макси”. В проекте представлены пять 14-этажных домов, в них будут расположены от 55 до 200 квартир. Общая площадь составит 3,8507 гектар. Известно, что возле будущего комплекса нет ни одной школы и детского сада. Однако, на проекте видно, что рядом планируют возвести детский сад на 140 мест. Новый квартал будет располагаться возле ферм “Пригородного”, на что негативно отреагировали сыктывкарцы.
Пока проект будущего нового жилого комплекса находится на согласовании у администрации столицы Коми, он не утвержден и про даты начала строительства говорить еще рано.