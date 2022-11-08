Проект нового жилого квартала возле "Макси" находится на согласовании в мэрии Сыктывкара

Проект нового жилого комплекса напротив ТРЦ “Макси” находится на согласовании у администрации Сыктывкара. Об этом журналисту “Про Города” рассказали в компании “Макси Девелопмент”.

Напомним, в Сыктывкаре хотят построить новый жилой комплекс около ТРЦ “Макси”. В проекте представлены пять 14-этажных домов, в них будут расположены от 55 до 200 квартир. Общая площадь составит 3,8507 гектар. Известно, что возле будущего комплекса нет ни одной школы и детского сада. Однако, на проекте видно, что рядом планируют возвести детский сад на 140 мест. Новый квартал будет располагаться возле ферм “Пригородного”, на что негативно отреагировали сыктывкарцы.