"Там нет инфраструктуры": сыктывкарцы высказались о постройке нового жилого комплекса

В Сыктывкаре хотят построить новый жилой квартал рядом с ТРЦ “Макси”. Многим горожанам не понравился такой способ расширения столицы Коми. Журналист портала “Про Город” узнал мнение сыктывкарцев и урбаниста.

Напомним, в мэрии прошли слушания о появлении нового квартала в городе. Его планируют построить рядом с торговым центром “Макси”. Там будет пять 14-этажных домов. В них будет от 55 до 200 квартир, общей площадью 3,8507 гектар. На территории комплекса возведут спортивные и игровые площадки. Известно, что новый район построят недалеко от ферм “Пригородного”. Отметим, рядом нет ни одного детского сада и школы. При этом в проекте нового квартала видно, что в будущем рядом с домами планируется построить детский сад на 140 мест.

Не всех горожан устроило место постройки.

“Может сначала школу в этом районе построить?”, — прокомментировала в соцсетях Анна Керн.