"Там нет инфраструктуры": сыктывкарцы высказались о постройке нового жилого комплекса

В Сыктывкаре хотят построить новый жилой квартал рядом с ТРЦ “Макси”. Многим горожанам не понравился такой способ расширения столицы Коми. Журналист портала “Про Город” узнал мнение сыктывкарцев и урбаниста.
Напомним, в мэрии прошли слушания о появлении нового квартала в городе. Его планируют построить рядом с торговым центром “Макси”. Там будет пять 14-этажных домов. В них будет от 55 до 200 квартир, общей площадью 3,8507 гектар. На территории комплекса возведут спортивные и игровые площадки. Известно, что новый район построят недалеко от ферм “Пригородного”. Отметим, рядом нет ни одного детского сада и школы. При этом в проекте нового квартала видно, что в будущем рядом с домами планируется построить детский сад на 140 мест.
Не всех горожан устроило место постройки.
“Может сначала школу в этом районе построить?”, — прокомментировала в соцсетях Анна Керн.
“Деревяшки” снести и на их месте построить новые дома, видимо, невыгодно. Микрорайоны растут, а центр города и его окраины ужасны!”, — написала Елена Горшнева.
“Там пахнет коровником и куча проблем. Зачем мэрия разрешает стройку? Чтобы потом вечные разбирательства на эту тему были?”, — отметила Наталия Ко.
“Интересно, кто будет покупать там квартиры? Там нет ни школ, ни садиков. В городе все школы переполнены. Уже скоро алфавита не хватит для подразделениев классов”, — поделилась горожанка Лариса.
“Все плодородные земли — под строительство. А сельское хозяйство не нужно?”, — написал Алексей Чупров.
Сыктывкарский урбанист Дмитрий Махов тоже прокомментировал застройку.
“В целом новый жилищный комплекс будет сделан по современным архитектурным тенденциям строительства: разная этажность корпусов дома и двор без машин. Однако микрорайон Орбита уже перенаселен. Не хватает инфраструктуры для такого количества горожан. Очень много проблем: нехватка общественного транспорта, больниц, школ, детских садов, культурных точек и спортивных площадок. Поэтому жители Орбиты с утра едут в центр, а вечером обратно. Образуется эффект маятника”.
“Жилой комплекс рассчитан на жильцов с автомобилями. Соответственно, в городе будет еще больше машин, больше пробок, больше выхлопных газов, больше запросов на строительство дорогущей автомобильной инфраструктуры. У этого участка есть сложность заезда на территорию будущего комплекса. Застройщик сейчас предлагает сделать въезд через парковку ТРЦ “Макси”. Такая транспортная схема может создать транспортный коллапс. А для пешеходов, передвигающихся по территории ТРЦ, создаст небезопасные условия, так как теперь парковка будет использоваться как транзитная зона для авто”, — заключил сыктывкарец.
Администрация столицы Коми отказалась комментировать появление нового квартала и предоставлять мнение главного архитектора города.