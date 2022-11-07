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Пострадавшему в ДТП по вине бывшего прокурора воркутинцу предложили помощь из бюджета Коми

Пострадавшему в ДТП по вине бывшего прокурора воркутинцу предложили помощь из бюджета КомиФото из группы помощи Степану Сонину в VK

Степан Сонин попал в ДТП осенью 2020 года. Он попал под колеса машины бывшего транспортного прокурора Воркуты Алексея Абрамова. До сих пор юноша лечится.

23 октября 2022 года Степан закончил третий курс реабилитации и наконец начал дышать самостоятельно.

Все это время родственники юноши искали деньги и в итоге заручились поддержкой правительства региона.

"Благодаря оперативным действиям главы Коми Владимира Уйбы, референта Романа Койдана и исполняющего обязанности министра здравоохранения Игоря Дягилева было принято следующее решение: "В случае отсутствия возможности направления Вашего сына на лечение в рамках ОМС, министерством будет рассмотрен вопрос об оплате проведения Сонину С. А. реабилитационно-восстановительных мероприятий за счет средств бюджета Коми", – сообщается в группе сбора денег на лечение Степана.

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