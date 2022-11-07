Пострадавшему в ДТП по вине бывшего прокурора воркутинцу предложили помощь из бюджета Коми

Степан Сонин попал в ДТП осенью 2020 года. Он попал под колеса машины бывшего транспортного прокурора Воркуты Алексея Абрамова. До сих пор юноша лечится.

23 октября 2022 года Степан закончил третий курс реабилитации и наконец начал дышать самостоятельно.