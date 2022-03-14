Экс-прокурор из Коми, который сделал инвалидом студента, подал жалобу в суд

Кассационною жалобу подготовил осужденный экс-прокурор Воркуты Алексей Абрамов, который продолжает настаивать на снисхождении. Он признан виновным в нарушении ПДД с тяжкими последствиями для здоровья человека, совершенном в состоянии опьянения.

3 марта в кассационный суд Санкт-Петербурга поступили материалы уголовного дела о ДТП с экс-прокурором Воркуты. Дата слушания еще не назначена.

Напомним, 19 сентября 2020 года мужчина превысил скорость и с бил 17-летнего студента, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в районе д. 44 по ул. Ленина в Воркуте. В результате ДТП студент Степан Сонин получил открытую черепно-мозговую травму, впал в кому, уже перенес операцию на черепе и стал инвалидом.