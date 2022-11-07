"Подарки из соловьиного края": семьям мобилизованных в Коми передали посылки из Курска

В свою очередь, из Республики Коми были направлены подарки для семей мобилизованных в Курской области.
В День народного единства "Единая Россия" провела акцию "Россия – единая семья!". Все регионы были разделены на пары и обменивались подарками для нуждающихся семей мобилизованных, добровольцев, военнослужащих. Каждый набор отражает особенность региона – в нем собраны национальные или местные продукты, сувениры с достопримечательностями и письма со словами поддержки.
В Сыктывкаре заместитель секретаря Коми РО партии "Единая Россия", Председатель Госсовета Коми Сергей Усачёв поздравил семью мобилизованного с праздником и передал подарочный набор от курчан.
"Важно осознавать, что все мы – единая команда и все, что происходит, любые проблемы и трудности мы будем преодолевать вместе", – подчеркнул Сергей Усачев.
К акции присоединилась Председатель Комитета Госсовета Коми по социальной политике, Руководитель Региональной общественной приемной Председателя Партии Д.А. Медведева в Республике Коми Надежда Дорофеева.
"Эта акция позволяет семьям военнослужащих из всех регионов почувствовать себя членами одной большой семьи – России", – отметила Надежда Дорофеева.
Она посетила семью мобилизованного и передала подарок от курчан. Стоит отметить, что в этой семье депутата Госсовета Коми встретили собственноручно приготовленным тортом с символом поддержки наших воинов, буквой – "Z".
Заместитель председателя Госсовета, руководитель фракции партии "Единая Россия" Сергей Артеев совместно с депутатами Совета города Сыктывкара Натальей Дубовой и Евгением Михайловым навестили семьи и поздравили их с праздником.
"Встретились с близкими мобилизованного сыктывкарца. Пока трое самых младших членов семьи – семилетний Никита, пятилетняя Валерия и двухлетняя Ксюша – были "на работе" (в детском саду), пообщались с мамой Марией и её бабушкой. Со слов Марии, когда супруг получил повестку, на семейном совете даже не спорили, что идти служить нужно. Муж отправился в войска с чистым сердцем, служит достойно, знает, что у него надежный тыл. Конечно, дома по нему все скучают, но верят и ждут, что всё будет хорошо и скоро глава семьи вернётся целым и невредимым", — рассказал про одну из семей Сергей Артеев.
Председатель Постоянной комиссии Госсовета РК по вопросам здравоохранения, физической культуры и спорта, заместитель председателя Комитета Госсовета РК по социальной политике, депутат Госсовета от партии "Единая Россия" Андрей Климушев отправился в поселок Мадмас, чтобы посетить семью мобилизованного и передать подарок из Курской области. На своей странице ВКонтакте он написал: «Передал слова поддержки, поздравления с Днём Народного Единства от жителей Курска, вручил коробку с презентами.
"Муж проходит боевое слаживание в Ленинградской области. Идут тактические тренировки каждый день. Много физических нагрузок. Но, как говорится тяжело в учении, легко в бою. Молимся за него. Ждём", — рассказала супруга мобилизованного.
Депутат Совета города Сыктывкара, региональный координатор партпроекта "Культура малой Родины" Валентина Братусь отправилась в семью, которая находится под ее шефством. Ранее она уже передавала супруге мобилизованного необходимые детские принадлежности.
"Дружная семья — это символ многонациональной России. В семье рождается любовь к Родине", – подчеркнула Валентина Братусь.
Секретарь Усть-Вымского местного отделения Партии, депутат Госсовета Коми Андрей Мельник вручил подарочный набор из Курской области семье бойца из села Айкино.
В Корткеросском районе местное отделение партии "Единая Россия" вместе с депутатом Совета района Галиной Тарасевич встретились с многодетной семьей мобилизованного бойца из села Корткерос. Вручили подарочный набор из Курской области и подарок от депутата.
"Конечно, дома скучают по папе и мужу, но верят и ждут, что всё будет хорошо и скоро глава семьи вернётся целым и невредимым. Жене желаем стойкости, сил и терпения", – выразила слова поддержки Галина Тарасевич.
В Инте подарок семье мобилизованного бойца передал Волонтёрский центр местного отделения партии "Единая Россия".
В Печоре семьи призванных в ходе частичной мобилизации посетили Секретарь Печорского местного отделения Партии, Глава района Валерий Серов, а также депутаты от "Единой России" Олег Шутов, Людмила Нацепинская и Алена Еськова.
"Поддержка семей мобилизованных является важнейшей задачей, которую поставил Президент России Владимир Путин. Мы и впредь будем стараться оказывать необходимую помощь", – прокомментировал Валерий Серов.
В Сысольском районе партийцы "Единой России" также посетили семьи мобилизованных.
Напомним, что в Республике Коми всесторонняя поддержка семьям мобилизованных оказывается по поручению Секретаря Коми РО Партии, Главы республики Владимира Уйба.
С первого дня проведения спецоперации "Единая Россия" оказывает помощь жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР, в Херсонской и Запорожской областях. Региональные отделения партии доставили уже более 14 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 700 тонн медикаментов. Кроме того, в народной программе "Единой России" планируется появление раздела о поддержке освобожденных территорий, а также она будет в целом актуализирована в соответствии с текущей обстановкой.
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