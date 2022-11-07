"Подарки из соловьиного края": семьям мобилизованных в Коми передали посылки из Курска

В свою очередь, из Республики Коми были направлены подарки для семей мобилизованных в Курской области.

В День народного единства "Единая Россия" провела акцию "Россия – единая семья!". Все регионы были разделены на пары и обменивались подарками для нуждающихся семей мобилизованных, добровольцев, военнослужащих. Каждый набор отражает особенность региона – в нем собраны национальные или местные продукты, сувениры с достопримечательностями и письма со словами поддержки.

В Сыктывкаре заместитель секретаря Коми РО партии "Единая Россия", Председатель Госсовета Коми Сергей Усачёв поздравил семью мобилизованного с праздником и передал подарочный набор от курчан.

"Важно осознавать, что все мы – единая команда и все, что происходит, любые проблемы и трудности мы будем преодолевать вместе", – подчеркнул Сергей Усачев.

К акции присоединилась Председатель Комитета Госсовета Коми по социальной политике, Руководитель Региональной общественной приемной Председателя Партии Д.А. Медведева в Республике Коми Надежда Дорофеева.