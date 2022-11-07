В День народного единства Сергей Усачев навестил семью мобилизованного

Председатель Государственного Совета Республики Коми Сергей Усачёв поздравил семью из Сыктывкара с праздником и передал подарочный набор из Курской области в рамках партийной акции "Россия – единая семья!".
"Очень важно, чтобы родные наших ребят, ушедших на фронт, не чувствовали себя одиноко, понимали, что у них есть на кого опереться и получить помощь. Важно осознавать, что все мы – единая команда и все, что происходит, любые проблемы и трудности мы будем преодолевать вместе", – подчеркнул Сергей Усачев.
По всей стране "Единая Россия" проводит акцию ко Дню народного единства. Суть акции в том, что Региональные отделения Партии собирают подарочные наборы и письма со словами поддержки для нуждающихся семей мобилизованных, добровольцев, военнослужащих из других регионов. Республика Коми формировала подарочные наборы для жителей Курской области, а курчане – для нашей.
Отмечаем, что в Республике Коми всесторонняя поддержка семьям мобилизованных оказывается по поручению Секретаря Коми РО Партии, Главы республики Владимира Уйба.
С первого дня проведения спецоперации "Единая Россия" оказывает помощь жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР, в Херсонской и Запорожской областях. Региональные отделения партии доставили уже более 14 тысяч тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 700 тонн медикаментов. Кроме того, в народной программе "Единой России" планируется появление раздела о поддержке освобожденных территорий, а также она будет в целом актуализирована в соответствии с текущей обстановкой.
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