В День народного единства семьям мобилизованных по всей стране передают подарки

Региональные отделения партии "Единая Россия" собрали подарочные наборы и письма со словами поддержки для семей мобилизованных и добровольцев



Ко Дню народного единства "Единая Россия" проводит акцию "Россия – единая семья!". В её рамках регионы отправили подарочные наборы семьям мобилизованных и добровольцев. Каждый такой набор отражает особенность региона – в нём собраны национальные или местные продукты, сувениры с достопримечательностями и письма со словами поддержки.

В Региональном исполкоме Республики Коми были сформированы подарочные наборы для семей мобилизованных из Курской области. В свою очередь Волонтерский центр Партии доставит семьям наших военнослужащих подарочные наборы с письмами от курчан.

"Было сформировано несколько десятков подарочных наборов. В каждом подарке – мясные деликатесы произведенные в нашей республике, душистый иван-чай, клюква в сахаре, книга "Сказки северных ветров", газированный напиток "Коми-кола" и праздничное послание со словами поддержки. Мы делимся с курчанами теплом сердец каждого жителя нашей прекрасной северной республики. Пока мы вместе – нас никому не победить!", – подчеркнула председатель Комитета Госсовета Коми по социальной политике, Руководитель Региональной общественной приемной Председателя Партии Д.А. Медведева в Республике Коми Надежда Дорофеева.

Другие примеры: Иркутская область направила свои подарки – чаи из байкальских и таёжных трав, варенье, кедровые орешки, конфеты, сироп из молодых шишек, сувенирные кружки с изображением карты Байкала – в Ленинградскую область.