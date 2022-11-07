В День народного единства семьям мобилизованных по всей стране передают подарки

Региональные отделения партии "Единая Россия" собрали подарочные наборы и письма со словами поддержки для семей мобилизованных и добровольцев
Ко Дню народного единства "Единая Россия" проводит акцию "Россия – единая семья!". В её рамках регионы отправили подарочные наборы семьям мобилизованных и добровольцев. Каждый такой набор отражает особенность региона – в нём собраны национальные или местные продукты, сувениры с достопримечательностями и письма со словами поддержки.
В Региональном исполкоме Республики Коми были сформированы подарочные наборы для семей мобилизованных из Курской области. В свою очередь Волонтерский центр Партии доставит семьям наших военнослужащих подарочные наборы с письмами от курчан.
"Было сформировано несколько десятков подарочных наборов. В каждом подарке – мясные деликатесы произведенные в нашей республике, душистый иван-чай, клюква в сахаре, книга "Сказки северных ветров", газированный напиток "Коми-кола" и праздничное послание со словами поддержки. Мы делимся с курчанами теплом сердец каждого жителя нашей прекрасной северной республики. Пока мы вместе – нас никому не победить!", – подчеркнула председатель Комитета Госсовета Коми по социальной политике, Руководитель Региональной общественной приемной Председателя Партии Д.А. Медведева в Республике Коми Надежда Дорофеева.
Другие примеры: Иркутская область направила свои подарки – чаи из байкальских и таёжных трав, варенье, кедровые орешки, конфеты, сироп из молодых шишек, сувенирные кружки с изображением карты Байкала – в Ленинградскую область.
"Это очень хорошая инициатива. Такие идеи ещё больше укрепляют российскую сплочённость и подтверждают, что мы – единая страна, мы все вместе. В Сибири принято звать на чай, если хочешь стать ближе к человеку. Сегодня такое общение нужно многим семьям, у которых мужья, отцы, сыновья мобилизованы в вооружённые силы страны. Подарки – знак нашей поддержки", – подчеркнул секретарь реготделения партии, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Подарки из Перми получат семьи мобилизованных в Саратовской области, из Оренбурга – в Вологодской. Орловская область обменяется с Амурской, Калужская – с Курганской.
В акции "Единой России" "Россия – единая семья!" принимают участие все региональные отделения партии, в том числе в новых субъектах.
Помимо этого, "Единая Россия" в День народного единства продолжит оказывать помощь семьям мобилизованных и решать их бытовые вопросы, проведет экскурсии и организует праздники для детей беженцев. Также депутаты от партии передадут снаряжение и экипировку мобилизованным бойцам, навестят раненых участников СВО в госпиталях.
Напомним, с первых дней частичной мобилизации на базе общественных приёмных и штабов общественной поддержки партии начали работу Центры помощи семьям военнослужащих, которые отправляются в зону СВО. "Единая Россия", "Молодая Гвардия Единой России" и #МЫВМЕСТЕ создали совместные штабы для помощи семьям мобилизованных по всей стране. Помощь оказывается в формате "дного окна" – поступающие в штаб заявки от семей распределяются между волонтёрами и в режиме реального времени можно отслеживать их исполнение.
Помимо этого, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением установить единый перечень льгот и мер поддержки для всех участников СВО независимо от места жительства.
Среди инициатив – единовременная выплата не менее 195 тысяч рублей для граждан, призванных на военную службу, и добровольцев; исключение начисления процентов на сумму основного долга по ипотечным и потребительским кредитам военнослужащих, участвующих в СВО, и членов их семей в период кредитных каникул; бесплатное двухразовое питание для детей военнослужащих, участвующих в СВО и погибших ветеранов боевых действий, обучающихся в школе или на дому, а также другие меры поддержки.
Реклама. "Единая \Россия"