Дебютный рейд двух спортивных объектов: есть ли недочёты?

Специальная комиссия провела мониторинг двух объектов и поделилась собственными мыслями об их доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья

В рамках проекта "Единая страна – доступная среда" запущен мониторинг спортивных объектов для людей с ограниченными возможностями здоровья. Уже существующие и новые спортивные объекты будет проверять специальная комиссия, созданная из представителей профильных министерств, а также депутатов "Единой России". Сегодня комиссия внимательно изучила Спортивную школу по плаванию "Орбита" и Спортивную школу Олимпийского резерва №2. Своими комментариями поделились члены экспертной комиссии, проводившие мониторинг объектов.

В вопросе важности данной работы свой комментарий дала и.о. министра физической культуры и спорта Республики Коми Наталья Карина.

"Сегодня обеспечение доступности спортивных объектов для людей с ограниченными возможностями – обязательное условие, ведь такие учреждения включены в программу "Доступная среда". Еще на стадии рассмотрения проекта будущего спортсооружения мы уделяем этому пункту особое внимание. Кроме того, на уже имеющихся объектах спорта делается все, чтобы адаптировать инфраструктуру зданий и территорию для инвалидов и людей с ограниченными возможностями. Во многих наших спортшколах тренируются люди с ОВЗ и, конечно, они не должны испытывать неудобства во время посещения учреждений", – подчеркнула Наталья Карина.