Дебютный рейд двух спортивных объектов: есть ли недочёты?

Специальная комиссия провела мониторинг двух объектов и поделилась собственными мыслями об их доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья
В рамках проекта "Единая страна – доступная среда" запущен мониторинг спортивных объектов для людей с ограниченными возможностями здоровья. Уже существующие и новые спортивные объекты будет проверять специальная комиссия, созданная из представителей профильных министерств, а также депутатов "Единой России". Сегодня комиссия внимательно изучила Спортивную школу по плаванию "Орбита" и Спортивную школу Олимпийского резерва №2. Своими комментариями поделились члены экспертной комиссии, проводившие мониторинг объектов.
В вопросе важности данной работы свой комментарий дала и.о. министра физической культуры и спорта Республики Коми Наталья Карина.
"Сегодня обеспечение доступности спортивных объектов для людей с ограниченными возможностями – обязательное условие, ведь такие учреждения включены в программу "Доступная среда". Еще на стадии рассмотрения проекта будущего спортсооружения мы уделяем этому пункту особое внимание. Кроме того, на уже имеющихся объектах спорта делается все, чтобы адаптировать инфраструктуру зданий и территорию для инвалидов и людей с ограниченными возможностями. Во многих наших спортшколах тренируются люди с ОВЗ и, конечно, они не должны испытывать неудобства во время посещения учреждений", – подчеркнула Наталья Карина.
"Мониторинг можно назвать удачным, так как комиссией не было обнаружено никаких серьёзных нарушений, которые могли бы вызвать серьёзный дискомфорт у человека, чьи возможности здоровья по каким-то причинам ограничены. Это два объекта, с которыми наша организация очень плотно работала, поэтому все необходимые условия там созданы", – отметила председатель Коми Республиканской организации Всероссийского общества инвалидов Маргарита Колпащикова.
"В рамках парламентского контроля мы посетили ведущие спортивные организации города. В целом организацией доступной среды наша команда осталась довольна. Есть, конечно, небольшие недочеты, которые делают посещения данных объектов менее комфортными для людей с инвалидностью, и мы сообща будем работать над их устранением. Отмечаю, что наша проверка – это не надзорная инспекция, и мы не выписываем предписания, а высказываем пожелания маломобильной группы населения", — Подвела итоги мониторинга депутат Госсовета Коми Надежда Дорофеева.
Напомним, данная инициатива действует в рамках направления «Удобная и комфортная жизнь» народной программы партии "Единая Россия", и призванная создать безбарьерную городскую среду, в том числе и на спортивных объектах для всех групп населения.
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