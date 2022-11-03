"Ростелеком" перевел на единую цифровую платформу медицинские организации Республики Коми

1 ноября "Ростелеком" совместно с министерством здравоохранения Республики Коми успешно осуществили переход медицинских организаций региона на новую информационную систему на базе единой цифровой платформы "ЕЦП.МИС". Сервис разработали специалисты ООО "РТ МИС" — дочернего предприятия ПАО "Ростелеком".

"В регионе назрела необходимость приведения региональной системы к федеральным стандартам: это требование проекта “Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ*” и условие для достижения его целевых показателей. Пройдя переходный период, благодаря слаженным действиям сотрудников учебного центра ЦИТ, медицинских работников, специалистов “РТ МИС” и “Ростелекома” мы добьемся поставленных задач и выполним требования федерального проекта", — сказал Никита Марковченков, заместитель министра здравоохранения Республики Коми.

В основе медицинской информационной системы "ЕЦП.МИС" заложены принципы бережливого производства, которые позволяют врачу уделять больше времени пациенту и меньше — работе с документами. Этому способствуют интеллектуальные сервисы, интегрированные в программу. Единая медицинская карта пациента, пакетные назначения, самостоятельное создание шаблонов и протоколов документов, а также возможность делиться ими с другими медработниками позволяют врачам оперативно и точно принимать решения.