Можно смело брать: Роскачество назвало лучшие крабовые палочки

В Роскачестве назвали лучшие изделия из имитированного мяса — крабовые палочки. Эксперты проанализировали 30 марок по параметрам качества, безопасности и достоверности.

Согласно данным специалистов, все выбранные изделия оказались безопасны и соответствовали обязательным требованиям закона, но под повышенные требования самого ведомства подошли только несколько брендов. Это были крабовые палочки Vici "Приорити" и "А'море".