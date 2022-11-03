Можно смело брать: Роскачество назвало лучшие крабовые палочки

В Роскачестве назвали лучшие изделия из имитированного мяса — крабовые палочки. Эксперты проанализировали 30 марок по параметрам качества, безопасности и достоверности.
Согласно данным специалистов, все выбранные изделия оказались безопасны и соответствовали обязательным требованиям закона, но под повышенные требования самого ведомства подошли только несколько брендов. Это были крабовые палочки Vici "Приорити" и "А'море".
В этих марках нет инсектицидов, тяжелых металлов, радионуклидов, консервантов, синтетических красителей, посторонних ДНК и генетически модифицированных организмов.
Производители также не стали экономить на сырье, ведь содержание крахмала не превышало установленных Роскачеством норм.
Высоких оценок также удостоились товары брендов Fish House, Tokimo, Меридиан, "А'море» и "Русское море".
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