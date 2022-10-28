"Роскачество" назвало марки сметан, которые опасны для жизни

Сметана - любимая добавка к щам и сырникам, с ней вкусно и сытно. Но все ли производители готовы предложить покупателю качественный продукт? Портал для умного покупателя «Роскачество» исследовал 20-процентную сметану 63 торговых марок, производимых в России и республике Беларусь. Стоит отметить, что не вся исследуемая продукция представлена на полках владимирских магазинов, но есть и та, которая производится во Владимирской области.
- Так, в продукции 7 производителей обнаружены бактерии группы кишечной палочки, а именно в сметане: «Киржачский молочный завод», «Молочный домик», «Аннушкина ферма», «Калужская зорька», «Козельская» «Молочный фермер», «Просто Азбука».
- В сметане 10 торговых марок зафиксировано превышение количества дрожжей: «Каждый день», «Родная природа», «Вятская», «Аннушкина ферма», «Маруся», «Молочный комбинат «Ставропольский», «Молочный фермер», «Сметана из Талицы», Ozon.
- У 9 производителей в сметане отмечен легкий дрожжевой запах: «Брест-Литовск» (ОАО «Савушкин продукт», Беларусь), «Каждый день» (ООО «Ува-Молоко»), «Из лавки» (ООО «РостАгроКомплекс»), «Козельская» (ООО «Агрофирма Оптина»), «Обережье» (ООО «Ярмолпрод»), «Просто Азбука» (производитель: ООО «Городской супермаркет» / изготовитель: ООО «РостАгроКомплекс»), «Славянские традиции» (ОАО «Минский молочный завод»), «Суздальский молочный завод» (ООО «Суздальский молочный завод»); кроме дрожжевого запаха, у сметаны «Суздальский молочный завод» еще и дрожжевой привкус.
- Массовая доля жира меньше, чем указано на этикетке, у продукции: «Родная природа» (18,5% вместо 20% ), «Просто Азбука»: (12% жирности); «Молочный домик» (15,25%); «Молочная сказка» (17%), «Полевское» (18,5%), «Белый медведь» (14,5%), «Из лавки» (14,5%). Об этом сообщает "Роскачество",
Итак, на присвоение российского Знака качества по версии «Роскачества» претендует продукция 28 ТМ: «Агрокомплекс Выселковский», «Алтайская Буренка», «Бабулины продукты», «Белый замок», «Вемол», «ВкусВилл», «Вкуснотеево», «Домик в деревне», «Зеленый луг», «Ермолино», «Коровка из Кореновки», «Кунгурская», «Лебедянь молоко», «Любимое молоко», «Молочная культура», «Молочный родник», «Наша корова», «Нытвенская», «Простоквашино», «Самокат», «Северная долина», «Село Зеленое», «Снежок», «ЭкоВакино», «Экомилк», «ЭкоНива», Metro Chef, Spar.
А у 5 производителей сметаны, согласно недавним исследованиям "Роскачества", выпускается ещё и высококачественное пастеризованное молоко. Это: "Домик в деревне», «Коровка из Кореновки», «Лебедянь молоко», «Простоквашино», «Вкуснотеево».