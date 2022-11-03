В Коми проходит неделя личных приемов граждан по вопросам ЖКХ

В рамках партийного проекта "Школа грамотного потребителя" во всех муниципальных образованиях депутаты и эксперты в сфере ЖКХ проводят личные приемы граждан.

В Региональную и местные общественные приемные Председателя Партии Д.А.Медведева жители республики с волнующими вопросам обращаются ежедневно.

Лидерами обращений стали сообщения о бездействии управляющих организаций, о качестве коммунальных услуг, а также вопросы, связанные с начислением платы за жилищные услуги.

"Несмотря на разъяснительную работу, проводимую партией "Единая Россия", государственной жилищной инспекцией и каждым муниципалитетом, мы фиксируем большое количество претензий по работе управляющих организаций. На самом деле причина кроется в одном – игнорировании управляющими компаниями своего клиента, то есть собственников и нанимателей жилых помещений. Подавляющее большинство поступивших обращений решается своевременным принятием заявки от жителей и отправкой мастера для устранения проблем. Нежелание большинства управляющих компаний работать с обращениями граждан приводит к негативу в их адрес, непониманию жителей, за что они платят, и как следствие, к огромным долгам за жилищно-коммунальные услуги", – подчеркнула координатор федерального партийного проекта "Школа грамотного потребителя" Александра Афонина.

По результатам личных приемов каждому жителю предоставляются компетентные разъяснения, кроме того оказывается помощь в подготовке обращений и жалоб.

Как ранее отмечала Александра Афонина проведение личных приемов граждан, а также обучающих семинаров на тему ЖКХ способствует нормализации деятельности управляющих организаций.