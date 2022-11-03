Названы сроки службы мобилизованных россиян

В России уже объявили об окончании призыва в рамках частичной мобилизации, но вопрос все еще волнует тех, чьи родные и близкие отправились защищать родину. Как долго будут служить 300 тысяч человек, отправленные в зону СВО, рассказали на портале "Объясняем.рф"

Точных дат ответ, увы, не содержит. Нет никаких определенных сроков, но отмечается, что домой бойцы отправятся, предположительно, лишь после окончания спецоперации.