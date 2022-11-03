Названы сроки службы мобилизованных россиян

В России уже объявили об окончании призыва в рамках частичной мобилизации, но вопрос все еще волнует тех, чьи родные и близкие отправились защищать родину. Как долго будут служить 300 тысяч человек, отправленные в зону СВО, рассказали на портале "Объясняем.рф"
Точных дат ответ, увы, не содержит. Нет никаких определенных сроков, но отмечается, что домой бойцы отправятся, предположительно, лишь после окончания спецоперации.
Также дан ответ по поводу тех, кто проходит срочную службу. В случае, если к началу частичной мобилизации солдат уже проходил службу по контракту, то действовать договор будет также до окончания СВО, но с сохранением всех условий. Раньше расторгнут контракт быть не может.
Напомним, что ранее Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации.