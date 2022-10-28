Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации, сообщает ТАСС. По его словам, установленное задание в 300 тысяч человек выполнено за 37 дней. Оповещение граждан прекращено, других мобилизационных заданий не планируется.

Военкоматы продолжат добор войск только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту.