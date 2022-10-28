Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации, сообщает ТАСС. По его словам, установленное задание в 300 тысяч человек выполнено за 37 дней. Оповещение граждан прекращено, других мобилизационных заданий не планируется.
Военкоматы продолжат добор войск только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту.
Шойгу выделил основные результаты частичной мобилизации населения:
- призвано более 27 тысяч предпринимателей и более 1300 представителей органов исполнительной власти разного уровня;
- добровольцами в войска направились 13 тысяч человек;
- средний возраст призванных составил 35 лет;
- 82 тысячи мобилизованных направлены в зону СВО после проведения обучения, из них более 41 тысячи действуют в составе подразделений;
- на полигонах 218 тысяч мобилизованных совершенствуют свою подготовку;
- участники боевых действий в СВО получат статус ветеранов боевых действий.
По словам Шойгу, проблемы со снабжением и довольствием призванных граждан, возникшие на начальном этапе частичной мобилизации, были решены. Путин поручил из опыта СВО продумать и внести коррективы в строительство всех компонентов ВС РФ, включая Сухопутные войска.