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Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации

Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизацииФото пресс-службы Президента России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации, сообщает ТАСС. По его словам, установленное задание в 300 тысяч человек выполнено за 37 дней. Оповещение граждан прекращено, других мобилизационных заданий не планируется.

Военкоматы продолжат добор войск только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение военной службы по контракту.

Шойгу выделил основные результаты частичной мобилизации населения:

  • призвано более 27 тысяч предпринимателей и более 1300 представителей органов исполнительной власти разного уровня;
  • добровольцами в войска направились 13 тысяч человек;
  • средний возраст призванных составил 35 лет;
  • 82 тысячи мобилизованных направлены в зону СВО после проведения обучения, из них более 41 тысячи действуют в составе подразделений;
  • на полигонах 218 тысяч мобилизованных совершенствуют свою подготовку;
  • участники боевых действий в СВО получат статус ветеранов боевых действий.

По словам Шойгу, проблемы со снабжением и довольствием призванных граждан, возникшие на начальном этапе частичной мобилизации, были решены. Путин поручил из опыта СВО продумать и внести коррективы в строительство всех компонентов ВС РФ, включая Сухопутные войска.

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