В Коми арестовали автобус

Пресс-служба Министерства экономического развития и промышленности Коми сообщила о том, что в ходе рейда в Сыктывкаре обнаружили еще одного нелегального перевозчика. После проверки арестовали один маршрутный автобус, который следовал по маршруту Ухта-Сыктывкар. У водителя не обнаружили маршрутной карты, без которой запрещено производить пассажирские и багажные перевозки.

В Коми продолжаются рейды, направленные на прекращение деятельности перевозчиков, работающих нелегально. Ранее, были арестованы два автобуса, у которых также при проверке не обнаружили маршрутные карты следования.