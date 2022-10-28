В Сыктывкаре арестовали два автобуса

В столице республики прошел рейд, который направлен на прекращение деятельности перевозчиков, работающих нелегально. Пассажирские и багажные перевозки на территории Республики Коми они осуществляют регулярно, сообщила пресс-служба Минэкономразвития РК. В ходе этого мероприятия были арестованы два автобуса.

У арестованных автобусов отсутствовали маршрутные карты, которые должны находится в транспортных средствах для выполнения регулярных перевозок, уточнил и. о. Министра экономического развития и промышленности Республики Коми Евгений Пономаренко. Транспортные средства переданы под ответственное хранение и сняты с перевозок до вынесения решения контрольно-надзорным органом.