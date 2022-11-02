Сыктывкарцы заметили реанимацию, пожарных, полицию и аварийные службы возле ЦВК

В районе ЦВК заметили “скорую”, реанимацию, пожарных, полицию, аварийную службу. Сыктывкарцы обеспокоились таким количеством спецслужб. Как сообщили корреспонденту “Про Город” в пресс-службе Минздрава Коми, что на улице Орджоникидзе проходили масштабные учения.

Напомним, 2 ноября в центре Сыктывкара прозвучала сирена, а через какое-то время прогремел громкий хлопок во дворе жилого дома возле школы № 21. В пресс-службе МЧС рассказали, что хлопок издала петарда, никто не пострадал. Сыктывкарцы заметили на месте скорую помощь. Как выяснилось, медики прибыли из-за сообщения о минировании.