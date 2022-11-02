Сыктывкарцев напугала сирена и громкий хлопок в центре города

Сыктывкарцев напугала сирена в центре города, а через какое-то время прогремел громкий хлопок. Как сообщила пресс-служба МЧС по Коми корреспонденту портала “Про Город”, это была обычная хлопушка, никто не пострадал.

Очевидцы сообщают, что громкий хлопок был во дворе жилого дома возле школы №21. Также горожане заметили, что возле образовательного учреждения была скорая помощь и сотрудники полиции.