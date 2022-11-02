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Клиенты Tele2 могут выиграть миллион рублей при оплате услуг через СБП

Клиенты Tele2 могут выиграть миллион рублей при оплате услуг через СБПФото предоставлено Tele2

Мобильный оператор Tele2 предлагает клиентам принять участие в розыгрыше денежных призов при пополнении счета телефона с помощью Системы быстрых платежей (СБП).

В преддверии нового года клиентам оператора доступна акция от СБП: оплачивая счет мобильного телефона с помощью Системы быстрых платежей, они могут выиграть денежные призы.

Каждый месяц организатор розыгрыша будет определять 5 победителей, которых ждет главный приз – 1 миллион рублей, а еженедельно – 35 000 участников: они выиграют по 1000 рублей. Победители определяются случайным образом. Акция продлится с 1 ноября по 31 декабря 2022 года.

Оплатить услуги связи с помощью СБП клиенты оператора могут на сайте tele2.ru.

Организатором акции является АО "НСПК". Оплата указанным способом доступна для клиентов банков-участников Системы быстрых платежей в торгово-сервисных предприятиях, поддерживающих прием платежей через СБП. В розыгрыше участвуют транзакции от 10 рублей и выше. Сведения об организаторе акции, правилах программы лояльности АО "НСПК", правилах и условиях проведения акции, в том числе о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения, доступны на сайте.

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