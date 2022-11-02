В Республике Коми "Ростелеком" подключил еще два населенных пункта к мобильному интернету

В селе Прокопьевка Прилузского района и в поселке Илья-Шор Усть-Вымского района заработала мобильная связь. В этих населенных пунктах «Ростелеком» в октябре запустил в эксплуатацию новые базовые станции, построенные в рамках федерального проекта "Устранение цифрового неравенства" (УЦН 2.0). У жителей поселений появилась возможность пользоваться не только устойчивой качественной сотовой связью, но и доступом в интернет на скорости до 100 Мбит/с по технологии LTE (4G).

"Благодаря совместной слаженной работе Правительства Республики и ПАО “Ростелеком”, базовые станции построены на полтора месяца раньше запланированного срока. Оба населенных пункта вошли в число 14 победителей голосования* по подключению сел и деревень к интернету в 2022 году. Оставшиеся 12 победителей голосования будут обеспечены связью в следующем году. Сейчас на портале госуслуг идет голосование за населенные пункты, которые войдут в программу 2023 года", — сказал Виталий Осипов, первый заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики Коми.