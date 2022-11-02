В Сыктывкаре восьмилетний мальчик попал под машину

По данным УГИБДД МВД по Коми, 1 ноября в районе 20 часов 20-летний водитель Mitsubishi проезжал по ул. Маркова в направлении ул. Пушкина, когда не заметил пешехода и сбил его. Восьмилетний мальчик пересекал дорогу в месте, где отсутствует пешеходный переход.

Фото УГИБДД МВД по Коми