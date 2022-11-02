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В Сыктывкаре восьмилетний мальчик попал под машину

В Сыктывкаре восьмилетний мальчик попал под машинуФото из архивов "Pro Город Сыктывкар"

По данным УГИБДД МВД по Коми, 1 ноября в районе 20 часов 20-летний водитель Mitsubishi проезжал по ул. Маркова в направлении ул. Пушкина, когда не заметил пешехода и сбил его. Восьмилетний мальчик пересекал дорогу в месте, где отсутствует пешеходный переход.

Фото УГИБДД МВД по КомиФото УГИБДД МВД по Коми

В результате происшествия мальчик получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Не был госпитализирован, родители ребенка не сопровождали.

Ранее, 28 октября, водитель транспортного средства ВАЗ совершил наезд на пешехода 2014 года рождения. Мальчик переходил дорогу в положенном для пешехода месте.

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