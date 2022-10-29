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В Сыктывкаре водитель на ВАЗе сбил мальчика

В Сыктывкаре водитель на ВАЗе сбил мальчикаФото из архивов "Pro Город Сыктывкар"

28 октября на улице Борисова водитель автомобиля ВАЗ совершил наезд на пешехода в районе 15 часов дня. В результате ДТП пострадал мальчик 2014 года рождения, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Пострадавший получил травмы различной степени тяжести. 

Недалеко от города Усинск в 11 часов дня водитель двигался по автомобильной дороге, подъезжая к въезду в город. Владелец УАЗ не справился с управлением. Машина съехала с дороги в кювет и перевернулась. В результате происшествия пострадал пассажир автомобиля - мужчина 1982 года рождения. Он получил травмы.

В Ухте в районе 21 часа водитель транспортного средства Лексус наехал на девушку 2003 года рождения. Девушка в этот момент переходила дорогу по пешеходному переходу на улице Оплеснина. В результате ДТП у пострадавшей диагностировали травмы различной степени тяжести.

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