В Сыктывкаре водитель на ВАЗе сбил мальчика

28 октября на улице Борисова водитель автомобиля ВАЗ совершил наезд на пешехода в районе 15 часов дня. В результате ДТП пострадал мальчик 2014 года рождения, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Пострадавший получил травмы различной степени тяжести.

Недалеко от города Усинск в 11 часов дня водитель двигался по автомобильной дороге, подъезжая к въезду в город. Владелец УАЗ не справился с управлением. Машина съехала с дороги в кювет и перевернулась. В результате происшествия пострадал пассажир автомобиля - мужчина 1982 года рождения. Он получил травмы.