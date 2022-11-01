МегаФон проинформирует 50 млн цифровых клиентов Почты России

МегаФон стал основным поставщиком услуги по информированию клиентов Почты России. Теперь вся важная сервисная информация будет доставляться пользователям через коммуникационный сервис МегаФон Хаб, что позволит повысить скорость оказания услуг.

Уже сейчас клиенты Почты России могут оперативно получать информацию о текущем статусе отправленных или адресованных им отправлений, а также оставаться в курсе важных изменений в обслуживании. Сообщения получают абоненты всех операторов в любых мобильных и цифровых каналах. Сервис доступен для более чем 52 млн цифровых клиентов Почты России во всех регионах страны.