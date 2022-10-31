Все мероприятия в рамках частичной мобилизации прекращены

Призыв в рамках частичной мобилизации граждан, пребывающих в запасе, окончен, сообщили в Министерстве обороны России.
Было отмечено, что пункты сбора, которые использовались для этих целей, вернутся к работе по прежнему назначению, пишут РИА Новости. Личный состав военкоматов, который был задействован в призыве граждан, возвращается к выполнению обязанностей в штатном режиме.
Напомним, что ранее Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации.