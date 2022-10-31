"Я хочу уехать": жители Воркуты высказались по поводу закрытия последнего кинотеатра

В Воркуте совсем недавно закрылся последний кинотеатр. Жители Заполярья практически лишились всякого культурного досуга. Корреспондент портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с местными жителями и узнал, как они относятся к тому, что в Воркуте практически нет мест, куда можно сходить.

Привлечь внимание к проблеме исчезновения культурных объектов в глубинках России пытался урбанист из Сыктывкара. 28 октября художник исписал старую деревянную доску для афиш фразой “Все! Кина не будет”. Такая идея к нему пришла после закрытия “Каскада” — последнего кинотеатра в Воркуте.

“Я обратила на это внимание еще летом: не работала касса с напитками и прочими вкусняшками. Кинотеатра “Каскад” в Воркуте больше нет. Я туда еще маленькой девочкой с родителями ходила. У нас мало, что осталось в городе. О культурной жизни вообще ничего не слышу в последнее время. Сейчас Воркута уже не город. Все разворовали. О людях никто не думает. Я хочу отсюда уехать, мне здесь жизнь не мила”, — прокомментировала местная жительница.

Воркутинцы возмущаются такому стечению обстоятельств.