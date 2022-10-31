"Я хочу уехать": жители Воркуты высказались по поводу закрытия последнего кинотеатра

В Воркуте совсем недавно закрылся последний кинотеатр. Жители Заполярья практически лишились всякого культурного досуга. Корреспондент портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с местными жителями и узнал, как они относятся к тому, что в Воркуте практически нет мест, куда можно сходить.
Привлечь внимание к проблеме исчезновения культурных объектов в глубинках России пытался урбанист из Сыктывкара. 28 октября художник исписал старую деревянную доску для афиш фразой “Все! Кина не будет”. Такая идея к нему пришла после закрытия “Каскада” — последнего кинотеатра в Воркуте.
“Я обратила на это внимание еще летом: не работала касса с напитками и прочими вкусняшками. Кинотеатра “Каскад” в Воркуте больше нет. Я туда еще маленькой девочкой с родителями ходила. У нас мало, что осталось в городе. О культурной жизни вообще ничего не слышу в последнее время. Сейчас Воркута уже не город. Все разворовали. О людях никто не думает. Я хочу отсюда уехать, мне здесь жизнь не мила”, — прокомментировала местная жительница.
Воркутинцы возмущаются такому стечению обстоятельств.
“Дожили…город без кинотеатра! Где такое видано? Лучше базар взамен кинозалов устроить, а еще лучше построить везде алкомареты. Зачем вообще культура нужна?”, — возмущается воркутинец.
“Зато теперь можно вместо билетов в кино купить колбасы, носки с ботинками и таблетки от кашля. Правильным путем идем!”, — написал в соцсетях Юрий Бортников.
“Кошмар. Слов нет — одни эмоции. Бардак, одним словом. И детского мира уже тоже нет практически”, — отметил местный житель Юра Лозович.
Как сообщают воркутинцы, рядом с городом есть поселок городского типа Воргашор, там все еще работает кинотеатр, но добраться до него проблематично и дорого.
“Дорогое кино выходит, однако.Туда-обратно дорога, плюс сами билеты. А если вечерний сеанс, то на такси еще дороже выйдет”, — прокомментировал в соцсетях воркутинец.
Отток населения из Воркуты колоссальный: с 2019 года население поредело на три тысячи человек. Сейчас в городе живет всего 51 321 горожан. В Заполярье уже давно пустуют квартиры, нет специалистов, инфраструктура отсутствует.