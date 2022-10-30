Урбаниста из Сыктывкара задержали полицейские, а потом отпустили с извинениями

Урбаниста из Сыктывкара Дмитрия Махова задержали полицейские прямо во время создания художественного перформанса. Художника приняли за экстремиста. Но все обошлось и мужчину отпустили. Корреспондент портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с Дмитрием.

28 октября в Воркуте художник Дмитрий Махов написал фразу “ВСЕ! КИНА НЕ БУДЕТ” на старой информационной доске, где раньше вывешивали афиши. Дмитрий своим новым перформансом хотел привлечь внимание к потере объектов культуры в глубинках России.

“Фраза «ВСЕ! КИНА НЕ БУДЕТ» из фильма “Джентльмены удачи” наглядно показывает культурный и исторический период Воркуты в данный момент: сейчас в городе работает только один кинотеатр, да и то он расположен на посёлке. Кинотеатр “Спутник” сгорел, и вместо него поселился театр кукол. “Родина” переехала в новое здание, а старое здание уже несколько лет заброшено. Позже “Родину” переименовали в “Каскад”, который в свою очередь превратился в типичный ТЦ 2000–х годов. Только информационные тумбы изредка напоминают воркутинцам, что было время, когда в городе было кино”, — объясняет художник.

Во время создания арт-объекта к Дмитрию Махову подъехала полиция и задержала его.