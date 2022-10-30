Урбаниста из Сыктывкара задержали полицейские, а потом отпустили с извинениями

Урбаниста из Сыктывкара Дмитрия Махова задержали полицейские прямо во время создания художественного перформанса. Художника приняли за экстремиста. Но все обошлось и мужчину отпустили. Корреспондент портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с Дмитрием.
28 октября в Воркуте художник Дмитрий Махов написал фразу “ВСЕ! КИНА НЕ БУДЕТ” на старой информационной доске, где раньше вывешивали афиши. Дмитрий своим новым перформансом хотел привлечь внимание к потере объектов культуры в глубинках России.
“Фраза «ВСЕ! КИНА НЕ БУДЕТ» из фильма “Джентльмены удачи” наглядно показывает культурный и исторический период Воркуты в данный момент: сейчас в городе работает только один кинотеатр, да и то он расположен на посёлке. Кинотеатр “Спутник” сгорел, и вместо него поселился театр кукол. “Родина” переехала в новое здание, а старое здание уже несколько лет заброшено. Позже “Родину” переименовали в “Каскад”, который в свою очередь превратился в типичный ТЦ 2000–х годов. Только информационные тумбы изредка напоминают воркутинцам, что было время, когда в городе было кино”, — объясняет художник.
Во время создания арт-объекта к Дмитрию Махову подъехала полиция и задержала его.
“Нам оставалось пару штрихов, чтобы доделать работу и уйти. Что самое интересное, мы работали около часа и за это время проехало несколько полицейских машин и никто не остановился”, — прокомментировал Дмитрий.
По словам художника, их задержали потому что кто-то из воркутинцев пожаловался правоохранителям.
“Пару дней назад в Воркуте задержали парня, который писал на стенах зданий сайты по продаже наркотиков. И, видимо, местные жители подумали, что мы тоже пишем такой сайт”, — отметил урбанист.
Как сообщает Дмитрий, полицейские изначально обвинили художника в экстремизме.
“Мы пытались объяснить полицейским, что мы художники и это художественное высказывание. Но на лицах сотрудников было непонимание”, — вспоминает Дмитрий Махов.
Художника продержали в отделении полиции почти четыре часа.
“Через два часа нас хотели отпустить. Спросили: можем ли мы забрать вещи, и после этого дежурный части начал еще уточнять детали, а потом по непонятным нам причинам нас отправили сдавать тест на алкоголь и наркотики”, — смеется Дмитрий.
После того, как урбаниста отпустили домой, сотрудник органов извинился перед ним.
“Мне позвонил человек, представился кем-то из органов, спросил, все ли хорошо и попросил прощения”, — рассказал Дмитрий.
К сожалению, из-за вмешательства сотрудников полиции работа художника получилась “грязной”.
“Пока нас забирали, потекла краска. Поэтому работа получилась "грязной". Но главный посыл удалось донести”, — заключил художник.