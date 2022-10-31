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Депутат Госсовета Надежда Дорофеева провела прямые линии с жителями Коми

Депутат Госсовета Надежда Дорофеева провела прямые линии с жителями КомиФото РИК партии "Единая Россия"

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