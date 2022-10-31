Для помощи семье мобилизованного волонтеры посетили деревню Парчег

Юлия – многодетная мать из Сыктывдинского района, чей муж добровольцем отправился на территорию проведения СВО, попросила поддержки. Её семья нуждалась в продуктах питания и бытовой химии.

Всё необходимое ей доставили партийцы "Единой России": заместитель Секретаря Коми Регионального отделения Партии, руководитель Волонтерского центра Партии Ольга Сычугова, а также депутат Совета МО МР "Сыктывдинский", фельдшер скорой помощи Нина Турышева.

После визита волонтеров Юлия поделилась своими эмоциями в чате, созданном специально для жен мобилизованных.