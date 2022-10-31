Для помощи семье мобилизованного волонтеры посетили деревню Парчег

Юлия – многодетная мать из Сыктывдинского района, чей муж добровольцем отправился на территорию проведения СВО, попросила поддержки. Её семья нуждалась в продуктах питания и бытовой химии.
Всё необходимое ей доставили партийцы "Единой России": заместитель Секретаря Коми Регионального отделения Партии, руководитель Волонтерского центра Партии Ольга Сычугова, а также депутат Совета МО МР "Сыктывдинский", фельдшер скорой помощи Нина Турышева.
После визита волонтеров Юлия поделилась своими эмоциями в чате, созданном специально для жен мобилизованных.
"Привезли продукты, бытовую химию, деткам предметы для творчества. Спасибо им огромное. Но самое главное это их поддержка психологическая. Очень душевно поговорили. Получила колоссальный заряд положительных эмоций и укрепила веру, что всё обязательно будет хорошо", – написала Юлия.
Напомним, что в Республике Коми всесторонняя поддержка семьям мобилизованных оказывается по поручению Секретаря Коми РО Партии, Главы республики Владимира Уйба.
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