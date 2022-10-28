Пропавшая в Сосногорске 13-летняя девочка найдена волонтерами и полицией

13-летнюю девочку, которая пропала в Сосногорске, нашли сотрудники полиции и волонтеры отряда “Лиза Алерт по Коми”. Об этом журналисту портала “Про Город Сыктывкар” сообщила пресс-служба поискового отряда “Лиза Алерт”.

Напомним, 26 октября в Сосногорске 13-летняя школьница ушла из дома в школу, но до образовательного учреждения так и не дошла. В ту ночь ребенка по всему городу искала полиция, но безуспешно.