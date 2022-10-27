"Полиция искала всю ночь": в Сосногорске пропала 13-летняя девочка

В Сосногорске пропала 13-летняя Любовь Карпова. Как известно, девочка ушла из дома 26 октября в районе 9:00 в школу, но так и до нее и не дошла.

Мать девочки Ольгу Карпову о пропаже оповестила учительница. Женщина сразу же начала звонить дочери, но телефон был выключен. Известно, что подросток периодически появляется в социальных сетях, но на сообщения матери не отвечает.

Мама Любови обратилась в полицию. По ее словам, девочку всю ночь искали сотрудники спецслужб.

Женщина пообщалась с подругой дочери и выяснила, что девочка могла сбежать с неизвестным парнем.