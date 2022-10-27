"Полиция искала всю ночь": в Сосногорске пропала 13-летняя девочка

В Сосногорске пропала 13-летняя Любовь Карпова. Как известно, девочка ушла из дома 26 октября в районе 9:00 в школу, но так и до нее и не дошла.
Мать девочки Ольгу Карпову о пропаже оповестила учительница. Женщина сразу же начала звонить дочери, но телефон был выключен. Известно, что подросток периодически появляется в социальных сетях, но на сообщения матери не отвечает.
Мама Любови обратилась в полицию. По ее словам, девочку всю ночь искали сотрудники спецслужб.
Женщина пообщалась с подругой дочери и выяснила, что девочка могла сбежать с неизвестным парнем.
“Я нашла номер этого юноши. Он намного старше моей девочки. Я его просила вернуть мне дочь, говорила, что его все равно найдет полиция. А он просто сказал, что он уже не в городе и мою дочь никто не держит. Меня больше всего напрягло то, что он сказал, что она вернется через пару дней”, — поделилась Ольга Карпова.
Женщина уверена, что ее дочь может удерживать этот юноша.
По словам матери девочки, подростка видели 26 октября в районе 20:00 в одной из сосногорских “Пятерочек” с парнем. Позже появилась информация, что 13-летний ребенок один шел по железнодорожной станции.
Девочка была одета в ярко-розовую куртку, черный капюшон и темные брюки.
Если вы видели девочку, которая подходит под описание, в Ухте или Сосногорске, то сообщите об этом по телефону: 8 904 107 83 16 — мама Любови.