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Александра Афонина: "ЖКХ должно быть понятным для всех!"

Александра Афонина: "ЖКХ должно быть понятным для всех!"Фото РИК партии "Единая Россия"

Под таким девизом прошел семинар-совещание "Просто о ЖКХ"

Депутаты Советов муниципальных образований обсудили организацию личных приемов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. В преддверии недели личных приёмов, в рамках партийного проекта "Школа грамотного потребителя" обсудили пути решения ТОП-10 вопросов ЖКХ.

На основании рейтинга, наиболее волнующими граждан вопросами остаются:

  • Содержание и ремонт многоквартирного дома (МКД)

  • Плата за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ)

  • Управление МКД

  • Благоустройство

  • Капремонт

  • Качество ЖКУ

  • Проведение и оформление результатов общего собрания собственников МКД

  • Обращение с твердыми коммунальными отходами

  • Содержание общего имущества МКД

"Каждая проблема имеет свое решение, основанное на законе и судебной практике", – подчеркнула Александра Афонина.

Обобщение практики поможет депутатам системно подходить к решению вопросов избирателей и оказывать жителям необходимую помощь в решении вопросов, связанных с управлением МКД.

"Школа грамотного потребителя не просто партийный проект, это настоящий мир ЖКХ! Проект ежегодно помогает сотням и тысячам жителей республики не просто защитить свои жилищные права, но и научиться управлять своим домом и не бояться этих букв – ЖКХ", – отметила координатор федерального партийного проекта Александра Афонина.

Обучающие семинары "Просто о ЖКХ" проходят и для жителей республики. Ближайший стартует 9 ноября 2022 года в 17:00. Записаться на него можно по телефону Региональной общественной приемной Председателя Партии "Единая Россия" Д.А.Медведева в Республике Коми 8 (8212) 40-95-42.

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