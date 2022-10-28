Александра Афонина: "ЖКХ должно быть понятным для всех!"

Под таким девизом прошел семинар-совещание "Просто о ЖКХ"

Депутаты Советов муниципальных образований обсудили организацию личных приемов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. В преддверии недели личных приёмов, в рамках партийного проекта "Школа грамотного потребителя" обсудили пути решения ТОП-10 вопросов ЖКХ.

На основании рейтинга, наиболее волнующими граждан вопросами остаются:

Содержание и ремонт многоквартирного дома (МКД)

Плата за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ)

Управление МКД

Благоустройство

Капремонт

Качество ЖКУ

Проведение и оформление результатов общего собрания собственников МКД

Обращение с твердыми коммунальными отходами

Содержание общего имущества МКД

"Каждая проблема имеет свое решение, основанное на законе и судебной практике", – подчеркнула Александра Афонина .

Обобщение практики поможет депутатам системно подходить к решению вопросов избирателей и оказывать жителям необходимую помощь в решении вопросов, связанных с управлением МКД.