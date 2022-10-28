Александра Афонина: "ЖКХ должно быть понятным для всех!"

Под таким девизом прошел семинар-совещание "Просто о ЖКХ"
Депутаты Советов муниципальных образований обсудили организацию личных приемов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. В преддверии недели личных приёмов, в рамках партийного проекта "Школа грамотного потребителя" обсудили пути решения ТОП-10 вопросов ЖКХ.
На основании рейтинга, наиболее волнующими граждан вопросами остаются:
-
Содержание и ремонт многоквартирного дома (МКД)
-
Плата за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ)
-
Управление МКД
-
Благоустройство
-
Капремонт
-
Качество ЖКУ
-
Проведение и оформление результатов общего собрания собственников МКД
-
Обращение с твердыми коммунальными отходами
-
Содержание общего имущества МКД
"Каждая проблема имеет свое решение, основанное на законе и судебной практике", – подчеркнула Александра Афонина.
Обобщение практики поможет депутатам системно подходить к решению вопросов избирателей и оказывать жителям необходимую помощь в решении вопросов, связанных с управлением МКД.
"Школа грамотного потребителя не просто партийный проект, это настоящий мир ЖКХ! Проект ежегодно помогает сотням и тысячам жителей республики не просто защитить свои жилищные права, но и научиться управлять своим домом и не бояться этих букв – ЖКХ", – отметила координатор федерального партийного проекта Александра Афонина.
Обучающие семинары "Просто о ЖКХ" проходят и для жителей республики. Ближайший стартует 9 ноября 2022 года в 17:00. Записаться на него можно по телефону Региональной общественной приемной Председателя Партии "Единая Россия" Д.А.Медведева в Республике Коми 8 (8212) 40-95-42.
Реклама. "Единая Россия"