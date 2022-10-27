"ЕР": Все социальные положения народной программы обеспечены в бюджете 2023-2025 полностью

Расходы на все меры соцподдержки в следующем году увеличатся

Несмотря на то, что главный финансовый документ страны формируется в непростых условиях, приоритеты "Единой России" остаются неизменными - соблюдение и реализация всех положений народной программы, авторами которой стали граждане страны, заявил Председатель партии Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии партии. Оно было посвящено финансированию положений народной программы в проекте федерального бюджета на 2023-2025 годы.

"Все решения, которые мы подготовили, должны внести вклад в выполнение социальных обязательств народной программы. В проекте бюджета на следующий год значительно увеличены средства на выплату материнского капитала (с 443 млрд рублей в 2022 году до 551 млрд рублей в 2023 году) и выплаты при рождении детей. Более 30 миллионов пенсионеров получат проиндексированную пенсию. Свыше 11 миллионов инвалидов смогут получить повышенные социальные выплаты. Работникам бюджетной сферы будет проиндексирована заработная плата", – сообщил Дмитрий Медведев.

Он также отметил, что перед "Единой Россией" стоит задача гарантировать российские социальные стандарты для всех новых граждан страны.