"ЕР": Все социальные положения народной программы обеспечены в бюджете 2023-2025 полностью

Расходы на все меры соцподдержки в следующем году увеличатся
Несмотря на то, что главный финансовый документ страны формируется в непростых условиях, приоритеты "Единой России" остаются неизменными - соблюдение и реализация всех положений народной программы, авторами которой стали граждане страны, заявил Председатель партии Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии партии. Оно было посвящено финансированию положений народной программы в проекте федерального бюджета на 2023-2025 годы.
"Все решения, которые мы подготовили, должны внести вклад в выполнение социальных обязательств народной программы. В проекте бюджета на следующий год значительно увеличены средства на выплату материнского капитала (с 443 млрд рублей в 2022 году до 551 млрд рублей в 2023 году) и выплаты при рождении детей. Более 30 миллионов пенсионеров получат проиндексированную пенсию. Свыше 11 миллионов инвалидов смогут получить повышенные социальные выплаты. Работникам бюджетной сферы будет проиндексирована заработная плата", – сообщил Дмитрий Медведев.
Он также отметил, что перед "Единой Россией" стоит задача гарантировать российские социальные стандарты для всех новых граждан страны.
"Речь идет об инфраструктурных проектах, восстановлении инфраструктуры, предоставлении господдержки предпринимателям. Прошу руководителей федеральных органов исполнительной власти ускорить работу на новых территориях. Руководители не так давно созданных региональных отделений "Единой России" тоже пусть включаются в эту работу", – подчеркнул Дмитрий Медведев.
Также Председатель партии напомнил, что серьезного внимания требует организация помощи Донбассу, Херсонской и Запорожской областей.
В свою очередь, секретарь Генсовета Андрей Турчак предложил объединить финансирование реализации всех мероприятий в новых регионах в единую госпрограмму.
"Это придаст системность, прозрачность работе и позволит сконцентрировать ресурсы на достижении ключевых целей. Естественно, речь идет о тех разделах программы, которые касаются гражданской инфраструктуры", – сказал он.
Он также отметил, что в народной программе появится новый раздел, а также она будет в целом актуализирована в соответствии с текущей обстановкой.
Как рассказал министр финансов Антон Силуанов, все социальные обязательства получили необходимые объёмы финансирования в проекте бюджета на 2023-2025 годы. Это касается как реализации уже действующих мер поддержки, так и новых.
"Маткапитал на первого ребёнка составит 589 тысяч рублей. Предусмотрена индексация пенсий на 4,8%. С учётом внеплановой индексации общий размер страховой пенсии по старости превысит 21 тысячу рублей. Проиндексированы все необходимые пособия", – рассказал министр.
Также будут увеличены выплаты в связи с ростом прожиточного минимума. А сам прожиточный минимум составит 14275 рублей. Предусмотрено и увеличении МРОТ – он составит 16242 рубля. Это будет способствовать увеличению зарплаты 3,5 миллионов работников.
Говоря о финансировании народной программы "Единой России" в проекте бюджета, координатор направления "Финансовое обеспечение исполнения программы", председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров отметил, что это - один из приоритетов документа.
"На её (народной программы. – прим.) реализацию в 2023 году предусмотрено 2,3 триллиона рублей, а в 2024 и 2025 годах – по 3 триллиона", – напомнил он.
Отдельно в бюджете предусмотрены средства на обеспечение обороноспособности и безопасности, в том числе - социальных гарантий военным.
"Здесь и социальные гарантии военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, и главное – их семьи сегодня. Все средства заложены", – подчеркнул Андрей Макаров.
Он отдельно отметил, что проект федерального бюджета на 2023-2025 годы стал лучшим, который можно было сформировать в текущей ситуации. Заместитель Секретаря Коми РО Партии, Председатель Госсовета Коми Сергей Усачев рассказал о формировании бюджета Республики Коми.
"Главный финансовый документ региона социально ориентирован и не предусматривает каких-либо сокращений. Более того, практически по всем важным направлениям идёт увеличение бюджетных средств, в том числе и в отношении соцобеспечения жителей и здравоохранения, которые являются ключевыми направлениями народной программы Партии. К слову, общий объём выделяемых из республиканского бюджета средств на оказание мер соцподдержки составит в 2023 году более 20,4 млрд. рублей по более, чем 100 различным направлениям. 2,5 млрд рублей будет направлено на поддержку сельского хозяйства. На достаточно высоком уровне сохраняется инвестиционная составляющая бюджета, направленная на развитие социально-экономической инфраструктуры. Мы все понимаем, что бюджет непростой, и он по-прежнему формируется на фоне решений коллективного Запада разрушить экономику России. Тем не менее, ни о какой стагнации речи не идет, в этих условиях важнейшей задачей является обеспечение его устойчивости и сбалансированности", – сказал он.
Народная программа "Единой России", с которой партия победила на выборах в Госдуму, включает 294 положения, реализация которых предусматривается с 2021 по 2025 год. В настоящее время из них полностью выполнено 72 положения (25%). Принято 166 нормативных правовых актов, из них: 11 указов Президента, 30 федеральных законов, 102 акта Правительства РФ. Участие в формировании программного документа в 2021 году приняли более 2,5 млн россиян по всей стране. Жители регионов подавали свои предложения в режиме онлайн, через анкеты, которые можно было получить в социальных учреждениях и на встречах с кандидатами.
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