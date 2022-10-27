В Усть-Куломе оказали поддержку семье мобилизованного

Семьи, в которых мужья были призваны по частичной мобилизации, получают поддержку в штабе "Мы Вместе", а также от Волонтерского центра партии "Единая Россия". Напомним, что по поручению Секретаря Коми РО Партии, Главы Коми Владимира Уйба семьям мобилизованных оказывается всесторонняя поддержка.

Анна – многодетная мать, проживающая в Усть-Куломском районе. 24 сентября её мужа призвали по частичной мобилизации. Девушка обратилась в штаб "Мы Вместе", после чего её обращение поступило в Волонтерский центр партии "Единая Россия". Анна сообщила, что в семье имеется потребность в памперсах, детских смесях и салфетках.

Необходимую поддержку семье Анны оказал Секретарь Усть-Куломского местного отделения Партии, руководитель администрации МО МР "Усть-Куломский" Сергей Рубан .