В Усть-Куломе оказали поддержку семье мобилизованного

Семьи, в которых мужья были призваны по частичной мобилизации, получают поддержку в штабе "Мы Вместе", а также от Волонтерского центра партии "Единая Россия". Напомним, что по поручению Секретаря Коми РО Партии, Главы Коми Владимира Уйба семьям мобилизованных оказывается всесторонняя поддержка.
Анна – многодетная мать, проживающая в Усть-Куломском районе. 24 сентября её мужа призвали по частичной мобилизации. Девушка обратилась в штаб "Мы Вместе", после чего её обращение поступило в Волонтерский центр партии "Единая Россия". Анна сообщила, что в семье имеется потребность в памперсах, детских смесях и салфетках.
Необходимую поддержку семье Анны оказал Секретарь Усть-Куломского местного отделения Партии, руководитель администрации МО МР "Усть-Куломский" Сергей Рубан.
"В семье трое детей, а одному ребенку всего два месяца. Передали все необходимое – смеси, памперсы, влажные салфетки. Ребятам постарше передали альбомы, фломастеры, карандаши, а также от администрации района подарили повербанк для зарядки гаджетов и памятную термокружку. Пообщались, уточнили, какие еще потребности имеются. Для того, чтобы своевременно реагировать на любые возникающие вопросы семьи и быть на связи, оставил свой прямой номер", – рассказал Сергей Рубан.
Отмечаем, что по состоянию на 26 октября за время работы штаба "Мы Вместе" партийцами "Единой России" в Коми отработано уже 14 обращений семей мобилизованных.
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