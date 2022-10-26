Жители Коми все чаще общаются с умными устройствами

С начала года жители Коми стали активнее пользоваться умными устройствами. Рост трафика для управления такими гаджетами через интернет и sms-сообщений составил 10%.

По данным МегаФона, наиболее востребованы в Республике Коми системы и модули для охраны дома, сигнализации в машине, выключателях, розетках, котлах отопления, а также на шлагбаумах или воротах. Жители региона активно управляют ими через мобильные приложения или sms-команды – их ежемесячно на терминалы поступает свыше 15 тысяч. Этого хватит, чтобы пять раз скопировать и переслать в коротких сообщениях роман "Евгений Онегин".