Депутат Совета Сыктывкара Наталья Дубова навестила семью мобилизованного

В штаб "Мы Вместе" обращаются семьи, мужья в которых были призваны по частичной мобилизации. К отработке этих обращений подключается Волонтерский центр партии "Единая Россия". Необходимая поддержка оказывается всем.

Напомним, что всесторонняя поддержка семьям мобилизованных оказывается по поручению Секретаря Коми РО Партии, Главы Коми Владимира Уйба.

В Волонтерский центр поступило обращение Екатерины из Сыктывкара.

"Мужа мобилизовали, я осталась одна с ребенком на руках. На данный момент не работаю, нахожусь в декретном отпуске. Слышала, что семьям мобилизованных помогают", — сказала она.

Екатерина сообщила о потребности в памперсах для ребенка, влажных и сухих салфетках, а также одноразовых пеленках. Кроме того, она попросила содействия в трудоустройстве.

На помощь Екатерине откликнулся Волонтерский центр партии "Единая Россия". Необходимые вещи супруге мобилизованного доставила депутат Совета города Сыктывкара, заместитель главного врача по организационно-методической работе ГБУЗ РК "Республиканский госпиталь ветеранов войн и участников боевых действий" Наталья Дубова.