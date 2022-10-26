Депутат Совета Сыктывкара Наталья Дубова навестила семью мобилизованного

В штаб "Мы Вместе" обращаются семьи, мужья в которых были призваны по частичной мобилизации. К отработке этих обращений подключается Волонтерский центр партии "Единая Россия". Необходимая поддержка оказывается всем.
Напомним, что всесторонняя поддержка семьям мобилизованных оказывается по поручению Секретаря Коми РО Партии, Главы Коми Владимира Уйба.
В Волонтерский центр поступило обращение Екатерины из Сыктывкара.
"Мужа мобилизовали, я осталась одна с ребенком на руках. На данный момент не работаю, нахожусь в декретном отпуске. Слышала, что семьям мобилизованных помогают", — сказала она.
Екатерина сообщила о потребности в памперсах для ребенка, влажных и сухих салфетках, а также одноразовых пеленках. Кроме того, она попросила содействия в трудоустройстве.
На помощь Екатерине откликнулся Волонтерский центр партии "Единая Россия". Необходимые вещи супруге мобилизованного доставила депутат Совета города Сыктывкара, заместитель главного врача по организационно-методической работе ГБУЗ РК "Республиканский госпиталь ветеранов войн и участников боевых действий" Наталья Дубова.
"Семьи, оставшиеся без мужской поддержки, испытывают психологический стресс. Наша помощь для них очень важна и актуальна. Женщины должны чувствовать, что они не одни. Первостепенная задача сейчас – организовать оказание комплексной помощи, это касается и вопросов здравоохранения, и вопросов обеспечения выплат, и вопросов трудоустройства. Самое главное – чтобы семьи знали, что мы вместе с ними, и готовы в любой момент поддержать!" – подчеркнула Наталья Дубова.
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