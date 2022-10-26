Мобилизованным из Усть-Куломского района передали дополнительное снаряжение

К сбору необходимой амуниции подключились неравнодушные жители и организации района. В свою очередь, в Волонтерском центре партии "Единая Россия" для мобилизованных собрали медицинские наборы и провиант, а также передали письма от учащихся, в рамках акции "Zащитникам Отечества".

"Машина для ребят, мобилизованных из Усть-Куломского района была отправлена в субботу. Груз передал лично, при участии земляков, проживающих в Санкт-Петербурге. Туда включены теплые вещи, рюкзаки, дождевики, часы и другие предметы, необходимые призванным по частичной мобилизации. Мы находимся на связи с мобилизованными, они говорят, что необходимо им привезти. Наборы формировали через штаб "Мы Вместе", приносили необходимые вещи родственники, также люди, плюс был объявлен денежный сбор. Кроме того, ребятам были переданы гостинцы от родственников. По численности направили комплекты для двенадцати наших ребят", – объяснил Секретарь Усть-Куломского местного отделения Партии, руководитель администрации МО МР "Усть-Куломский" Сергей Рубан.