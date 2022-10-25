В Сыктывкаре предприятия ощутили дефицит работников из-за частичной мобилизации

В Сыктывкаре предприятия ищут 200 временных работников на замену мобилизованным специалистам. Об этом сообщил директор Центра занятости населения Сыктывкара Ирина Рыбина.

На общегородской планерке озвучили статистика по безработице в Сыктывкаре. Общее число граждан, не имеющих работу, на сегодня составило 1019 человек.

Центр занятости столицы Коми начал активную работу с предприятиями, где ранее работали мобилизованные. Выяснилось, что компании начали открывать временные вакансии, чтобы заполнить ”нехватку рук” во время отсутствия основного работника. По данным центра занятости, предприятия ищут около 200 человек