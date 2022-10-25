В мэрии Сыктывкара проходит городская планерка: онлайн-трансляция

25 октября в администрации Сыктывкара проходит общегородская планерка, где исполняющий обязанности мэра Владимир Голдин слушает отчеты ведомств и обсуждает вопросы, которые касаются столицы Коми. Ресурсные организации отчитываются за прошедший период. Портал "Про Город Сыктывкар" ведет прямую текстовую трансляцию с заседания.
9:00 - планерка началась
9:03 - Торжественная часть: Константин Кузьмичев получил медаль от Минобороны России за участие в операции в Сирии.
Управление МВД по Сыктывкару:
“В Сыктывкаре прошли 42 мероприятия, которые обеспечили порядок в городе. Поступило более 6000 запросов. 42 из них — преступления. Раскрываемость — 58%. Среди преступлений: тяжкий вред, изнасилование, грабеж. Не раскрыто одно преступление, связанное с фальшивомонетчиками. Зафиксировали 13 человек, которые повторно сели пьяными за руль. На дорогах Сыктывкара зафиксировали более 2000 административных нарушений. Охрана военкоматов обеспечена. Митингов и пикетов против частичной мобилизации не было”.
Управление ГО ЧС:
“ЧС не зарегистрировано. Происшествий — 11. Идут кибератаки по электронной почте с ложными сообщениями о минировании школ. Сейчас атаки идут на судебные системы. 7 октября зафиксировали наезд локомотива на мужчину 1972 года рождения. В Сыктывкаре зафиксировали 14 пожаров, где погибло два человека: произошло это в доме на улице Дмитрова”.
“Принято решение, что сотрудниками ГО и ЧС в период с 24 октября по 10 ноября будут профилактические проверки и осмотры объектов гражданской обороны. Связано это с объявленным военным положением в ряде регионов России и указом главы Коми от 20 октября”.
Владимир Голдин:
“Поддержу Управление ГО и ЧС, надо отнестись к этому положительно. И внимательно”.