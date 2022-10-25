В мэрии Сыктывкара проходит городская планерка: онлайн-трансляция

25 октября в администрации Сыктывкара проходит общегородская планерка, где исполняющий обязанности мэра Владимир Голдин слушает отчеты ведомств и обсуждает вопросы, которые касаются столицы Коми. Ресурсные организации отчитываются за прошедший период. Портал "Про Город Сыктывкар" ведет прямую текстовую трансляцию с заседания.

9:00 - планерка началась

9:03 - Торжественная часть: Константин Кузьмичев получил медаль от Минобороны России за участие в операции в Сирии.

Управление МВД по Сыктывкару:

“В Сыктывкаре прошли 42 мероприятия, которые обеспечили порядок в городе. Поступило более 6000 запросов. 42 из них — преступления. Раскрываемость — 58%. Среди преступлений: тяжкий вред, изнасилование, грабеж. Не раскрыто одно преступление, связанное с фальшивомонетчиками. Зафиксировали 13 человек, которые повторно сели пьяными за руль. На дорогах Сыктывкара зафиксировали более 2000 административных нарушений. Охрана военкоматов обеспечена. Митингов и пикетов против частичной мобилизации не было”.

Управление ГО ЧС: