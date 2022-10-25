В Сыктывкаре около зданий судов заметили пожарных, полицию и взрывотехников

В Сыктывкаре оцепили территорию около арбитражного и городского судов. Рядом со зданиями работали сотрудники МЧС, МВД и другие службы оперативного реагирования.

Машины пожарных и полиции заметили 25 октября около здания Арбитражного суда на улице Орджоникидзе и около здания городского суда на улице Пушкина. Оказалось, что виной тому ложные сообщения о “минировании”.