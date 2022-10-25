В Сыктывкаре около зданий судов заметили пожарных, полицию и взрывотехников

В Сыктывкаре оцепили территорию около арбитражного и городского судов. Рядом со зданиями работали сотрудники МЧС, МВД и другие службы оперативного реагирования.
Машины пожарных и полиции заметили 25 октября около здания Арбитражного суда на улице Орджоникидзе и около здания городского суда на улице Пушкина. Оказалось, что виной тому ложные сообщения о “минировании”.
“Прошли проверочные мероприятия и обследования территории. Ничего не было обнаружено”, – заявили в пресс-службе МВД по Коми.
По информации из Сыктывкарского городского суда, никакой эвакуации и не было, из здания никого не выводили. Все работают в штатном режиме.
На месте уже отработали следственно-оперативная группа, кинологи, взрывотехники. Сейчас обследование здания завершено – опасных предметов не обнаружено.
Утром 25 октября на общегородской планерке начальник Управления ГО и ЧС заявил, что сейчас идут кибератаки с информацией о ложном минировании в адрес органов судебной власти.