26 октября сыктывкарцы выйдут на митинг в поддержку СВО

Сегодня для ребят на передовой, а также для солдат, проходящих боевое слаживание, особо важна наша поддержка и чувство надежного тыла. И на такую поддержку каждый из них может рассчитывать! Движение "Мы Вместе", жители, предприятия и организации, волонтеры Республики Коми подключились к оказанию посильной помощи призванным по мобилизации.

Бытовая, юридическая, и гуманитарная поддержка семей мобилизованных, обеспечение дополнительными элементами экипировки призванных по мобилизации – вот только некоторые меры поддержки, осуществляемые сегодня в Республике Коми для бравых воинов и их семей. Не менее важна поддержка моральная.