26 октября сыктывкарцы выйдут на митинг в поддержку СВО

Сегодня для ребят на передовой, а также для солдат, проходящих боевое слаживание, особо важна наша поддержка и чувство надежного тыла. И на такую поддержку каждый из них может рассчитывать! Движение "Мы Вместе", жители, предприятия и организации, волонтеры Республики Коми подключились к оказанию посильной помощи призванным по мобилизации.
Бытовая, юридическая, и гуманитарная поддержка семей мобилизованных, обеспечение дополнительными элементами экипировки призванных по мобилизации – вот только некоторые меры поддержки, осуществляемые сегодня в Республике Коми для бравых воинов и их семей. Не менее важна поддержка моральная.
Именно с этой целью, уже в эту среду на Театральной площади столицы Коми пройдет массовое мероприятие в поддержку специальной военной операции и движения "Мы Вместе".
Жители города выразят поддержку Президенту Российской Федерации Владимиру Путину, а также разделят чувство солидарности в поддержке призванных по мобилизации и их семей с другими неравнодушными людьми.
Стоит отметить, что в ходе митинга планируется проведение сразу нескольких партийных акции "Единой России". Так, в рамках акции "Бабушкина забота" участникам мероприятия будут бесплатно раздаваться клубки шерстяных ниток, для того, чтобы иметь возможность своими руками связать теплую вещь для солдата или члена его семьи. Также во время митинга будет производиться сбор писем для солдат в рамках партийной акции "Zащитникам Отечества". Если у Вас есть теплое, трогательное послание для мобилизованного из Республики Коми, на этом митинге вы сможете передать его волонтерам, для дальнейшей отправки ребятам на передовой.
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