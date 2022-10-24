Мобильный оператор обеспечил туристов из Коми связью на Эльбрусе

МегаФон подготовил сеть к началу туристического сезона на Эльбрусе, установив базовую станцию на высоте 3890 м над уровнем моря. Туристы обеспечены голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 75 Мбит/сек.

Эльбрус — одна из наиболее популярных туристических точек в России. За год турпоток здесь вырос в полтора раза. Жители Коми также активно приезжают, чтобы увидеть самую величественную горную вершину. Общий объем мобильного трафика – переданных фото и видео - туристов из нашего региона сравним с 10 тысячами снимков с красотами Эльбруса.

Наличие мобильной связи на горной вершине – вопрос безопасности и здоровья туристов. Благодаря устойчивому голосовому сигналу и высокоскоростному мобильному интернету альпинисты и лыжники могут оставаться на связи в любой ситуации.

Новая базовая станция стала самым высокогорным объектом связи в Восточной Европе. После ее запуска мобильная связь появилась на горнолыжных трассах, а также маршрутах восхождения вплоть до седловины Эльбруса на высоте до 5325 метров. На этой территории расположены мини-гостиницы, где альпинисты проходят акклиматизацию на большой высоте перед штурмом вершины.

Чтобы мобильная сеть работала бесперебойно в условиях низких температур и сильных ветров, был разработан специальный металлический термобокс, в который специалисты МегаФона поместили базовую станцию. Бокс оснащен климатическим оборудованием и автоматической системой управления, что даёт возможность обеспечить отказоустойчивость инфраструктуры.