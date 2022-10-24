Мобилизованного жителя Коми вернули домой после звонка на горячую линию

В России начали возвращать домой мобилизованных, которые являются отцами троих детей. Об одном таком случае рассказал глава Усть-Куломского района Коми Сергей Рубан.

Речь идет о жителе поселка Югыдяг, которого призвали одним из первых — еще 24 сентября. Его отправили в Ленинградскую область на боевое слаживание, а дома у 32-летнего Ивана Булышева остались трое детей и работа предпринимателя. При этом в армии мужчина служил в 2009-2010 годах.