"Возвращаются домой": еще одну категорию граждан освободили от частичной мобилизации

В России аннулированы тысячи решений о мобилизации. Из воинских частей домой вернутся мужчины, которые воспитывают от трех и более детей. Эта категория граждан больше не подлежит призыву. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Домой вернутся более 9,5 тысяч россиян. Руководитель нижней палаты Федерального собрания также подчеркнул, что Госдума будет пристально наблюдать, чтобы призывные комиссии следовали указаниям Минобороны и Генштаба при предоставлении отсрочки.