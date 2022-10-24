У детского сада №92 появилась новая спортивная площадка

Она будет радовать как воспитанников учреждения так и их родителей
В рамках реализации народной программы Партии, а также проекта народный бюджет, "партийный десант" оценил благоустройство спортивной детской площадки на территории Детского сада №92 по улице Коммунистической.
Член Партии и местного политического совета Анастасия Игошина совместно с депутатом Совета города Сыктывкара Василием Лобановым, а также исполнительным Секретарем Сыктывкарского местного отделения Партии Натальей Снигур провели мониторинг благоустройства, и убедились в качественном исполнении наказа избирателей.
"На площадке уложено мягкое покрытие, установлены ворота для детского футбола и сетка для игры в волейбол. Дополнительно планируется сделать ограждение, поставить оборудование для занятий детей другими видами спорта. Родители очень довольны, дети любят на ней играть. Помимо футбольного поля появилось тренажерное оборудование, на котором не только дети, но и сами родители иногда занимаются. Родители благодарят руководство садика за участие в таком проекте и готовы в дальнейшем помогать развиваться учреждению", – отметила Анастасия Игошина.
Отмечаем, что в Республике Коми ремонт и модернизация образовательных учреждений осуществляются в рамках реализации народной программы партии "Единая Россия".
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