У детского сада №92 появилась новая спортивная площадка

Она будет радовать как воспитанников учреждения так и их родителей

В рамках реализации народной программы Партии, а также проекта народный бюджет, "партийный десант" оценил благоустройство спортивной детской площадки на территории Детского сада №92 по улице Коммунистической.

Член Партии и местного политического совета Анастасия Игошина совместно с депутатом Совета города Сыктывкара Василием Лобановым, а также исполнительным Секретарем Сыктывкарского местного отделения Партии Натальей Снигур провели мониторинг благоустройства, и убедились в качественном исполнении наказа избирателей.