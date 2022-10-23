Раскрыты новые данные по заболеваемости коронавирусом в Коми

Смертельных случаев не зарегстрировано. 9 пациентов госпитализированы, еще 29 — выписаны по выздоровлению. Всего с начала пандемии лабораторно подтверждено 188 846 случаев заболевания COVID-19.

Портал стопкоронавирус.рф раскрыл новые данные по заболеваемости коронавирусом в Коми. За последние сутки в республике зафиксировано еще 107 случаев заражения.

Напомним также, недавно в Роспотребнадзоре Коми спрогнозировали пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в ближайшие месяцы, а также, будет ли рост заражений коронавирусом. Когда люди станут массово болеть, читайте по ссылке.