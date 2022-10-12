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Медики раскрыли, когда в Коми начнут массово болеть гриппом и ОРВИ

Медики раскрыли, когда в Коми начнут массово болеть гриппом и ОРВИФото из архива «Pro Города»

В Роспотребнадзоре Коми раскрыли прогноз по заболеваемости гриппом и ОРВИ в ближайшие месяцы, а также, будет ли рост заражений коронавирусом. Традиционный подъем ожидается в декабре-январе, передает "Комиинформ".

По данным экспертов, точный прогноз по коронавирусу дать сложно, ведь он очень изменчив и постоянно мутирует. В сентябре рост заболеваемости ковидом совпал с ОРВИ. Сейчас он вызывает только легкие симптомы и вскоре должен стать обычной сезонной заразой.

Сейчас заболеваемость ОРВИ и гриппом находится ниже эпидемиологического порога на 10,2%. 61,1 процент среди взрослых. Случаев гриппа при этом все еще не зарегистрировано.

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