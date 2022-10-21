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Волонтеры вышли на поиски 16-летеней девочки, которая пропала в Емве

Волонтеры вышли на поиски 16-летеней девочки, которая пропала в ЕмвеФотография со страницы Юлии Жилиной

На поиски пропавшей 16-летней девочки из Емвы вышли волонтеры. Об этом сообщает группа во ВКонтакте “г. Емва”.

Напомним, 21 октября в Емве в Княжпогостком районе пропала Юлия Жилина. Как известно, девушка утром ушла из дома в школу. Полиция объявила розыск. 

Приметы девочки: рост 165-170 сантиметров, волосы русые ниже плеч. Была одета в черную шапку, зеленую куртку выше колен, черно-серые джинсы, черные ботинки. Если вам что-то известно о местонахождении девочки, просим сообщить в ОМВД России по Княжпогостскому району по номеру: 88213923741.

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