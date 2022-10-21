Волонтеры вышли на поиски 16-летеней девочки, которая пропала в Емве

На поиски пропавшей 16-летней девочки из Емвы вышли волонтеры. Об этом сообщает группа во ВКонтакте “г. Емва”.
Напомним, 21 октября в Емве в Княжпогостком районе пропала Юлия Жилина. Как известно, девушка утром ушла из дома в школу. Полиция объявила розыск.
Приметы девочки: рост 165-170 сантиметров, волосы русые ниже плеч. Была одета в черную шапку, зеленую куртку выше колен, черно-серые джинсы, черные ботинки. Если вам что-то известно о местонахождении девочки, просим сообщить в ОМВД России по Княжпогостскому району по номеру: 88213923741.