Волонтеры вышли на поиски 16-летеней девочки, которая пропала в Емве

На поиски пропавшей 16-летней девочки из Емвы вышли волонтеры. Об этом сообщает группа во ВКонтакте “г. Емва”.

Напомним, 21 октября в Емве в Княжпогостком районе пропала Юлия Жилина. Как известно, девушка утром ушла из дома в школу. Полиция объявила розыск.