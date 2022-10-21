В Коми пропала 16-летняя девочка

В Емве пропала 16-летняя девочка Юлия Жилина. Информацию об этом опубликовали в паблике города Емвы. Подросток ушла из дома утром 21 октября и уже в полдень родственники забили тревогу.
Известно, что подросток пропала 21 октября в Княжпогостском районе в городе Емва. Она ушла из дома в школу в 8.00. Полиция объявила розыск. Информацию порталу “Про Город Сыктывкар” подтвердили в дежурной части Княжпогостского района.
Приметы девочки: рост 165-170 сантиметров, волосы русые ниже плеч. Была одета в черную шапку, зеленую куртка выше колен, черно-серые джинсы, черные ботинки. Если вам что-то известно о местонахождении девочки, просим сообщить в ОМВД России по Княжпогостскому району по номеру: 88213923741.