В Коми пропала 16-летняя девочка

В Емве пропала 16-летняя девочка Юлия Жилина. Информацию об этом опубликовали в паблике города Емвы. Подросток ушла из дома утром 21 октября и уже в полдень родственники забили тревогу.

Известно, что подросток пропала 21 октября в Княжпогостском районе в городе Емва. Она ушла из дома в школу в 8.00. Полиция объявила розыск. Информацию порталу “Про Город Сыктывкар” подтвердили в дежурной части Княжпогостского района.